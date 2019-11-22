СЕГОДНЯ 16:28 2019-11-22T16:30:26+03:00

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По итогам жеребьевки Российского футбольного союза «Урал» проведет четвертьфинала Кубка России в Ярославле. Екатеринбурские футболисты сыграют с ярославской командой «Шинник» в марте.

- По итогам жеребьевки хозяином поля в этом матче будет ярославский клуб. Встреча пройдет в начале марта в Ярославле. Победитель пары «Шинник» - «Урал» сыграет в полуфинале ОЛИМП Кубка России с победителем матча «Химки» - «Торпедо», - рассказали в пресс-службе ФК «Урал».

Уральские футболисты сегодня вернулись в Екатеринбург из Кипра. Там они провели учебно-тренировочный сбор. Завтра команда проведет тренировку на «Екатеринбург Арене», а 24 ноября - сыграет с московским «Спартаком».

ИСТОЧНИК KP.RU