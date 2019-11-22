В Белоярском районе почти семь тысяч свердловчан остались без электричества

СЕГОДНЯ 14:33 2019-11-22T14:35:01+03:00

Из-за небольшой поломки свет отключился во всех домах – но поломку исправили уже через 17 минут

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Сегодня жителей Белоярского района, в районе Верхнего Дуброво, напугал сильный хлопок, после которого во всех домах пропало электричество. Спешим успокоить: на тяговой подстанции в 14:05 произошло технологическое нарушение, но ничего страшного не случилось.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе «Россетей – Урал», сама подстанция им не принадлежит, однако исправлять поломку выехали их специалисты.

- В 14:22 все уже были со светом. То есть, фактически, без электричества жители сидели всего 17 минут, - рассказали в «МРСК – Урал». – В зону технологического нарушения попало порядка 6 900 человек. Собственник сейчас разбирается с аварией.

Специалисты также отметили, что характерные хлопки и вибрация, которые слышали местные жители – обычное явление для подобного рода поломок, потому что все оборудование достаточно массивное.

ИСТОЧНИК KP.RU