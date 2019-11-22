Пройти тест и сфоткать опухоль: ученые из Екатеринбурга разработали мобильное приложение, которое выявляет рак
Сегодня на Евразийском конгрессе в Екатеринбурге показали еще одно медицинское ноу-хау – мобильное приложение, которое позволяет диагностировать рак. Его созданием в 2018 году занималась ассистент кафедры дерматовенерологии Уральского государственного медуниверситета Александра Шубина. А помогал ей в этом образовательный центр «Сириус».
- Врач вместе с пациентом заполняют тест-опросник, затем новообразование фотографируется на камеру мобильного телефона с помощью специальной насадки – дерматоксопа, - рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.
Далее фото загружается в приложение, которое и выдает степень злокачественности новообразования.
- Сейчас приложение достигает точности диагностики 96%. Мы получили два свидетельства на регистрацию программы и уже опробовали в дерматоонкологическом кабинете, - рассказала Шубина.
С помощью новой методики в прошлом году уже осмотрели больше тысячи человек. Выявлено больше 300 человек из группы риска, 17 человек – с меланомой кожи. Причем 89% - это пациенты, у которых болезнь диагностировали на ранней стадии.
ИСТОЧНИК KP.RU