2019-11-22T07:54:47+03:00
Спорт

Уральские «лисицы» трижды лишили «Надежду» победы

Итоговый счет составил 88:63 в пользу нашей сборной
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба БК УГМКФото: пресс-служба БК УГМК
Изменить размер текста:

Накануне состоялся баскетбольный матч между уральскими «лисицами» УГМК и сборной из Оренбурга «Надеждой». Уже на старте поединка наша сборная сходу расставила все игровые акценты, завершив стартовый 10-минутный отрезок с двукратным преимуществом.

- А уже во второй четверти «лисицы» полностью сняли вопрос о победителе в матче, не оставив команде Оренбурга даже призрачной надежды на успех, - рассказали в пресс-службе БК УГМК.

Фото: пресс-служба БК УГМК

Фото: пресс-служба БК УГМК

После большого перерыва гости пытались отыграться, но толком ничего не смогли добиться. Итоговый счет составил 88:63 в пользу нашей сборной.

Таким образом, УГМК трижды смогли обыграть «Надежду» и отпраздновали седьмую победу в регулярном первенстве страны. А также со стопроцентным результатом делят верхнюю строчку турнирной таблицы Премьер-лиги с курским «Динамо».

Фото: пресс-служба БК УГМК

Фото: пресс-служба БК УГМК

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошеннице из Екатеринбурга, которая обдурачила кредитные конторы на два миллиона, дали пять лет тюрьмы
В Екатеринбурге застройщика оштрафовали на 320 тысяч за сломанные деревья
Прокуратура разберется, почему часть жителей Екатеринбурга живет без отопления в холода
«Она была жизненно необходима»: баскетболисты «Урала» одержали первую победу под руководством нового тренера
На Урале третьи сутки ищут сероглазого мужчину с одним зубом
Уральский «Автомобилист» обыграл «Авангард» со счетом 2:1
Под Екатеринбургом из горящей двухэтажки спасли 20 человек, включая маленьких детей
В Первоуральске поймали на вымогательстве специалиста областного фонда капремонта
В Екатеринбурге мошенник выдает себя за волонтера поискового отряда «Лиза Алерт»
«Пинал обутыми ногами»: на Урале мужчину отправили за решетку за убийство матери
Депутат Гордумы Екатеринбурга написал заявление в полицию, после угроз убийством его семье
В Свердловском Минздраве подтвердили, что новые правила медосмотра для водителей будут отложены
Екатеринбуржцев приглашают бесплатно пройти осмотр у специалистов для профилактики онкологических заболеваний
На вертолете из Краснотурьинска в Екатеринбург экстренно доставили троих детей
Готовьтесь к пробкам: Юрий Чайка пообщается с бизнесменами в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на время сильных холодов откроют пункт помощи бездомным
Самая знаменитая в СССР екатеринбургская телебашня отметила 60-летие
Уралец выложил на YouTube ролик, в котором оскорбляет полицейского, и попал на обязательные работы
Благодаря прокуратуре 14 детей-сирот на Урале получили новенькие квартиры
Уралмашевский нуар и советская эстетика: уральская группа «Курара» выпустила новый клип про город-фантом
Дополнительные поезда на период новогодних каникул назначены на СвЖД
В Екатеринбурге заморозили строительство нового здания НИИ ОММ