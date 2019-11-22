Уральские «лисицы» трижды лишили «Надежду» победы
Накануне состоялся баскетбольный матч между уральскими «лисицами» УГМК и сборной из Оренбурга «Надеждой». Уже на старте поединка наша сборная сходу расставила все игровые акценты, завершив стартовый 10-минутный отрезок с двукратным преимуществом.
- А уже во второй четверти «лисицы» полностью сняли вопрос о победителе в матче, не оставив команде Оренбурга даже призрачной надежды на успех, - рассказали в пресс-службе БК УГМК.
Фото: пресс-служба БК УГМК
После большого перерыва гости пытались отыграться, но толком ничего не смогли добиться. Итоговый счет составил 88:63 в пользу нашей сборной.
Таким образом, УГМК трижды смогли обыграть «Надежду» и отпраздновали седьмую победу в регулярном первенстве страны. А также со стопроцентным результатом делят верхнюю строчку турнирной таблицы Премьер-лиги с курским «Динамо».
Фото: пресс-служба БК УГМК
ИСТОЧНИК KP.RU