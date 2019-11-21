Екатеринбургу выделят больше денег на медицину и благоустройство
Екатеринбург получит больше денег на медицину и благоустройство города. Такое решение приняли депутаты Госдумы во втором чтении проекта федерального бюджета. Об этом рассказал Андрей Альшевских, избранник от Свердловской области, у себя в Facebook.
- Дополнительные средства, например, выделены на высокотехнологичную медпомощь, санитарную авиацию, поддержку малого и среднего бизнеса, - отмечает депутат. – Также определили финансы на комфортную городскую среду.
На медицину, например, Екатеринбург вместо 579 миллионов получит 630 миллионов рублей. На благоустройство – 1,6 миллиарда рублей, а на санавиацию, вместо 92 миллионов, 104 миллиона рублей.
Показываем полный список финансовых изменений по разным направлением:
Фото: Андрей Альшевских в Facebook
Фото: Андрей Альшевских в Facebook
Фото: Андрей Альшевских в Facebook
Фото: Андрей Альшевских в Facebook
Фото: Андрей Альшевских в Facebook
ИСТОЧНИК KP.RU