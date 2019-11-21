2019-11-21T07:57:23+03:00
Общество

Екатеринбургу выделят больше денег на медицину и благоустройство

Это прописано в проекте федбюджета, который накануне приняли депутаты Госдумы
Мария Трапезникова
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Екатеринбург дадут больше денег на медицинуЕкатеринбург дадут больше денег на медицинуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбург получит больше денег на медицину и благоустройство города. Такое решение приняли депутаты Госдумы во втором чтении проекта федерального бюджета. Об этом рассказал Андрей Альшевских, избранник от Свердловской области, у себя в Facebook.

- Дополнительные средства, например, выделены на высокотехнологичную медпомощь, санитарную авиацию, поддержку малого и среднего бизнеса, - отмечает депутат. – Также определили финансы на комфортную городскую среду.

На медицину, например, Екатеринбург вместо 579 миллионов получит 630 миллионов рублей. На благоустройство – 1,6 миллиарда рублей, а на санавиацию, вместо 92 миллионов, 104 миллиона рублей.

Показываем полный список финансовых изменений по разным направлением:

Фото: Андрей Альшевских в Facebook

Фото: Андрей Альшевских в Facebook

Фото: Андрей Альшевских в Facebook

Фото: Андрей Альшевских в Facebook

Фото: Андрей Альшевских в Facebook

Фото: Андрей Альшевских в Facebook

Фото: Андрей Альшевских в Facebook

Фото: Андрей Альшевских в Facebook

Фото: Андрей Альшевских в Facebook

Фото: Андрей Альшевских в Facebook

ИСТОЧНИК KP.RU

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