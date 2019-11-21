2019-11-21T06:33:41+03:00
Общество

«Какое потепление!»: к выходным из Екатеринбурга уйдут холода

Еще сегодня будет большой минус, а вот завтра воздух значительно прогреется
Мария Трапезникова
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В Екатеринбург придет потеплениеВ Екатеринбург придет потеплениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пожалуй, эта неделя стала для Екатеринбурга самой тяжелой за почти уже прошедшую осень. Столбики термометров резко опустились до -25, в некоторых районах холодов не выдержали трубы, а на трассах перемерзали автомобили. Спешим вас порадовать – к выходным зимняя погода уйдет. Рассказываем, что синоптики из Уралгидрометцентра пообещали горожанам на ближайшие дни.

В четверг, 21 ноября, температура прогреется до -10…-12, будет переменно облачно и без осадков. В некоторых районах города порывы северо-западного ветра достигнут 13 метров в секунду.

В ночь на 22 ноября будет -11…-13, а вот днем значительно потеплеет – до -6. Обещают такую же облачную погоду и без осадков.

В ночь на 23 ноября температура опустится до -9, а днем потеплеет до -4. Местами может пройти небольшой снег.

Напоминаем, что в морозные дни на трассах области работают усиленные наряды ДПС, чтобы, в случае чего, помочь заглохшим автомобилистам. А спасатели МЧС советуют все-таки, по возможности, не выезжать за город. Но если без этого никак, тогда следует взять с собой термос с горячим чаем, теплую одежду и лопату – на всякий случай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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