2019-11-20T09:35:03+03:00
Общество

Свердловские инспекторы ГИБДД на трассе спасли от холода дальнобойщика, у которого в фуре перемерз «дизель»

Мужчина ехал в ХМАО, но по пути машина сломалась
Мария Трапезникова
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В холода на трассах будут дежурить инспекторы ДПС, чтобы помогать водителям, попавшим в ЧСВ холода на трассах будут дежурить инспекторы ДПС, чтобы помогать водителям, попавшим в ЧСФото: Алексей БУЛАТОВ
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В морозные дни на трассы Свердловской области вышли сотрудники Госавтоинспекции, чтобы помогать водителям, заглохшим из-за холодов.

Срочная помощь потребовалась накануне водителю фуры, у которого на пути в Ханты-Мансийск в машине замерзло дизельное топливо. Информацию передали наряду ДПС Камышловского района, который находился поблизости.

- Прибыв на место, автоинспекторы предложили водителю согреться в патрульном автомобиле, так как от холода мужчина даже толком не мог объяснить, что случилось, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Чуть позже фуру перегнали в ближайший населенный пункт, где стали выяснять причину поломки.

Сотрудники Госавтоинспекции еще раз напоминают о правилах поведения на дорогах во время сильных холодов. В лучшем случае следует вообще отказаться от дальних поездок, но если такой возможности нет, то нужно взять с собой термос с горячим чаем, мобильный телефон и теплые вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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