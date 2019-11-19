«Возьмите с собой термос и лопату»: спасатели МЧС дали свердловским водителям несколько советов, как пережить первые холода

СЕГОДНЯ 10:06 2019-11-19T15:06:03+03:00

Центр управления в кризисных ситуациях в круглосуточном режиме будет мониторить обстановку на дорогах

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Этой ночью на территории всей Свердловской области температура воздуха резко опустилась до -25. В связи с этим спасатели МЧС дали несколько советов уральским автомобилистам о том, как пережить первые холодные дни.

- При длительной стоянке автомобиля в условиях низких температур двигатель может замерзнуть. Отогрев его с помощью газовых горелок или костра является крайне опасным, - отметили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Все дело в том, что под капотом машины находится очень много легковоспламеняющихся жидкостей и деталей.

- Эффективней и безопасней отогреть машину на автомойке или в теплом гараже, - отметили спасатели.

Если машина заглохла вдали от населенного пункта или в незнакомой местности, лучше остаться в машине и вызвать помощь по телефону. Или просто ждать, пока на горизонте не появится другой автомобиль.

- Без особой необходимости не следует отправляться в дальний путь, но если все же вы отправились в дорогу, то не забудьте захватить с собой термос с горячим чаем, небольшой запас продуктов и средство связи, - добавили в МЧС. - А еще желательно иметь в машине лопату и спички.

Если вы вдруг попали в ЧС, сразу же звоните в МЧС России по телефонам: 101 или 112. Также на период холодов Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Свердловской области будет в круглосуточном режиме мониторить обстановку на дорогах. Сейчас наготове 33 мобильных пункта обогрева, которые в случае необходимости развернут на трассах.

ИСТОЧНИК KP.RU