2019-11-20T10:44:06+03:00
Происшествия

Добираться только вплавь: на Вторчермете из-за прорыва трубы дорогу залило водой

Сейчас на месте работают специалисты «Водоканала»
Мария Трапезникова
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Сейчас на месте работают специалисты "Водоканала" и устраняют поломку. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"Сейчас на месте работают специалисты "Водоканала" и устраняют поломку. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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Сегодня утром в Екатеринбурге, в районе улицы Дорожной, что на Вторчермете, произошел коммунальный потоп. На участке прорвало трубу холодного водоснабжения диаметром 500 миллиметров. О ЧП сообщили в МУП «Водоканал» около 8:30.

- Доехали, проверили. Сейчас идет отключение для прекращения утечки, - рассказали в пресс-службе. – По предварительным прогнозам все абоненты останутся с холодным водоснабжением, раскопочные аварийно-восстановительные работ запланированы на завтра.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

После того, как аварию исправят, на место приедет бригада цеха по благоустройству, которая устранит последствия разлива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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