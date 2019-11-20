Добираться только вплавь: на Вторчермете из-за прорыва трубы дорогу залило водой

СЕГОДНЯ 09:02 2019-11-20T10:44:06+03:00

Сейчас на месте работают специалисты "Водоканала" и устраняют поломку. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

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Сегодня утром в Екатеринбурге, в районе улицы Дорожной, что на Вторчермете, произошел коммунальный потоп. На участке прорвало трубу холодного водоснабжения диаметром 500 миллиметров. О ЧП сообщили в МУП «Водоканал» около 8:30.

- Доехали, проверили. Сейчас идет отключение для прекращения утечки, - рассказали в пресс-службе. – По предварительным прогнозам все абоненты останутся с холодным водоснабжением, раскопочные аварийно-восстановительные работ запланированы на завтра.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

После того, как аварию исправят, на место приедет бригада цеха по благоустройству, которая устранит последствия разлива.

ИСТОЧНИК KP.RU