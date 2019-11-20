2019-11-20T19:44:33+03:00
Общество

В Екатеринбурге наградили профессиональных спасателей и тех, кто бросился на помощь по зову сердца

Публикуем видео награждения уральских героев
Алина СУРИНА
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Фото: МЧС Свердловской областиФото: МЧС Свердловской области
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В Екатеринбурге наградили профессиональных спасателей и тех, кто бросился на помощь по зову сердца. Публикуем видео награждения уральских героев. Номинантами областного этапа Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества-2019» стали 60 жителей региона.

- Сегодня мы чествуем не только лучших сотрудников пожарно-спасательных подразделений нашей области - тех, кто по долгу службы первыми приходят на помощь, но и обычных жителей, в том числе и детей, которые в чрезвычайной ситуации не растерялись, не остались в стороне от чужой беды, - рассказал начальник МЧС по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Виктор Теряев.

Областной фестиваль Созвездие мужества - 2019.В Екатеринбурге наградили номинантов областного этапа Всероссийского фестиваля Созвездие мужества-2019

Нагрудными знаками «Участнику ликвидации последствий ЧС» были награждены сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний из Екатеринбурга Александр Трифонов. Он в ноябре прошлого года спас пострадавшего в ДТП. Также награду получил Роман Кузнецов из Нижнего Тагила, вынесший в январе на руках 83-летнюю женщину-инвалида из горящего дома. Сергей Зелянин из Екатеринбурга, в марте спасший из полыньи городского пруда молодого человека, удостоен медали МЧС России «За спасение погибающих на водах».

Героями среди детей стали Юлия Тимошенко из Североуральска и Сергей Жуликов из Ревды. Девочку, спасшую тонущего ребенка, наградили медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах». Мальчик, проявивший героизм при пожаре, был награжден нагрудным знаком МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС».

Кроме того награды получили представители Всероссийского добровольного пожарного общества, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и победители областного конкурса «Лучший по профессии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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