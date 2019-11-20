2019-11-20T17:20:04+03:00
Общество

В Екатеринбурге выбрали народных участковых

Полицейских чествовали в здании администрации Екатеринбурга
Евгений Стоянов
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Всего в Екатеринбурге больше 300 участковых. Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуВсего в Екатеринбурге больше 300 участковых. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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20 ноября в Администрации Екатеринбурга торжественно наградили участковых, которых горожане признали народными. Конкурс проходит в уральской столице уже восьмой год подряд. На этот раз награды отличившимся полицейским вручил председатель Екатеринбургской городской Думы Виктор Тестов.

Более трехсот участковых екатеринбургского гарнизона полиции занимаются профилактикой преступлений, работают по жалобам жильцов, разбираются в семейных конфликтах и урезонивают пьяных дебоширов.

- Именно участковые практически круглосуточно работают с населением на подведомственных им территориях, приходят на помощь людям в трудную минуту, - отмечают в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. - Всё это подчёркивает значимость и ответственность службы, от функционирования которой зависит безопасность граждан, состояние общественного порядка на вверенной территории.

Самым народным участковым признали Александра Батракова. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Самым народным участковым признали Александра Батракова. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Также полицейских чествовали замначальника УМВД Александр Дмитриев и приглашенные главы районных администраций. Они подарили победителям конкурса подарки.

«Народным участковым» Ленинского района стал Ринат Манашев. В Кировском районе этого звания удостоилась Анастасия Генералова. На ВИЗе лучшим признали Евгения Майорова. В Железнодорожном районе звание досталось Ирине Белевич. За Чкаловским районом надежно следит Александр Фархитдинов, а на Уралмаше и Эльмаше жители проголосовали за Евгения Светлова.

Самым народным участковым всего Екатеринбурга признали капитана полиции Александра Батракова. По итогам голосования он получила звание «Народного участкового Екатеринбурга».

ИСТОЧНИК KP.RU

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