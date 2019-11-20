2019-11-20T16:45:16+03:00
Общество

В Академическом открыли участковый пункт полиции

Сотрудники полиции будут работать в новом отделении на улице Академика Вонсовского
Алина СУРИНА
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Фото: предоставлено В.Н. ГорелыхФото: предоставлено В.Н. Горелых
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В Академическом открыли участковый пункт полиции. Сотрудники полиции будут работать в новом отделении на улице Академика Вонсовского 21/2. Полицейский участок открыли специально к профессиональному празднику службы участковых уполномоченных. В воскресение этому подразделению исполнилось 96 лет. Красную ленточку перерезали глава города Александр Высокинский и руководство полиции города.

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

- Муниципалитет уделяет пристальное внимание современному развитию новых районов, в том числе, по вопросам правопорядка. Нашим сотрудникам предстоит вести прием населения, рассматривать обращения и жалобы, обеспечивать безопасное проживание людей, - рассказал руководитель УОДУУПиПДН главка Дмитрий Шиловских.

В здании будут работать и инспекторы по делам несовершеннолетних. Вместе с общественниками они будут следить за спокойствием в микрорайоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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