В Академическом открыли участковый пункт полиции
В Академическом открыли участковый пункт полиции. Сотрудники полиции будут работать в новом отделении на улице Академика Вонсовского 21/2. Полицейский участок открыли специально к профессиональному празднику службы участковых уполномоченных. В воскресение этому подразделению исполнилось 96 лет. Красную ленточку перерезали глава города Александр Высокинский и руководство полиции города.
Фото: предоставлено В.Н. Горелых
- Муниципалитет уделяет пристальное внимание современному развитию новых районов, в том числе, по вопросам правопорядка. Нашим сотрудникам предстоит вести прием населения, рассматривать обращения и жалобы, обеспечивать безопасное проживание людей, - рассказал руководитель УОДУУПиПДН главка Дмитрий Шиловских.
В здании будут работать и инспекторы по делам несовершеннолетних. Вместе с общественниками они будут следить за спокойствием в микрорайоне.
ИСТОЧНИК KP.RU