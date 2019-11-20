2019-11-20T16:41:47+03:00
Общество

Мясо могло быть заражено инфекцией: в Екатеринбурге сожгли партию говядины

Против ее владельца завели дело об административном нарушении
Евгений Стоянов
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Общий вес говядины составил 367 килограммов. Фото: Уральское таможенное управлениеОбщий вес говядины составил 367 килограммов. Фото: Уральское таможенное управление
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В Екатеринбурге уральские таможенники и сотрудники Россельхознадзора накрыли склад, в котором было 367 килограммов говядины. Поскольку документов на мясо не было, то его решили уничтожить.

- У продавцов не оказалось документов, подтверждающих происхождение товара. Кроме того, отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, удостоверяющие ее безопасность, - рассказывают в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Также сотрудники Россельхознадзора отметили, что на всех тушах не было клейм и маркировок. Это значит, что говядина не проходила ветеринарный контроль и может быть небезопасной для здоровья.

В итоге сотрудники Россельхознадзора решили уничтожить всю партию говядины. Ее сожгли, а против владельца мяса завели дело об административном нарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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