Мясо могло быть заражено инфекцией: в Екатеринбурге сожгли партию говядины

СЕГОДНЯ 16:40 2019-11-20T16:41:47+03:00

Против ее владельца завели дело об административном нарушении

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В Екатеринбурге уральские таможенники и сотрудники Россельхознадзора накрыли склад, в котором было 367 килограммов говядины. Поскольку документов на мясо не было, то его решили уничтожить.

- У продавцов не оказалось документов, подтверждающих происхождение товара. Кроме того, отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, удостоверяющие ее безопасность, - рассказывают в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Также сотрудники Россельхознадзора отметили, что на всех тушах не было клейм и маркировок. Это значит, что говядина не проходила ветеринарный контроль и может быть небезопасной для здоровья.

В итоге сотрудники Россельхознадзора решили уничтожить всю партию говядины. Ее сожгли, а против владельца мяса завели дело об административном нарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU