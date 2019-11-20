2019-11-20T12:47:08+03:00
Общество

Ледовый городок в Нижнем Тагиле начнут строить в начале декабря

А открыть его планируют 28-29 числа
Мария Трапезникова
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На открытии горожан будут ждать приятные сюрпризыНа открытии горожан будут ждать приятные сюрпризыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Строить Ледовый городок в Нижнем Тагиле начнут с 1 декабря. С этого же числа будет перекрыто движение транспорта по проспекту Строителей на участке от кинотеатра «Родина» до перекрестка с улицей Пархоменко.

- Погода нам помогает, на сегодняшний день толщина льда на пруду уже 15 сантиметров. Вскоре мы сможем приступить к заготовке блоков для строительства городка, – рассказал директор подрядной организации Андрей Зайцев.

На возведение фигур планируется потратить от 1 300 до 1 500 кубических метров льда. Темой этого года стал «Космос» - тагильчан будет ждать путешествие от корабля «Союз» до «Черной дыры».

- На церемонии открытия городка жителей будет ждать сюрприз: вместе с привычным шестиминутным представлением организаторы заготовят показ специальных видеороликов, - отметили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

На елку «наденут» новую гирлянду, а вот место для катания на животных, традиционно, станет часть проспекта Строителей. Открыть Ледовый городок планируется 28-29 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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