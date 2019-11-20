2019-11-20T11:57:42+03:00
Общество

На благотворительном аукционе в Екатеринбурге выставят ракетку и шорты легендарного теннисиста Федерера

Лот разыграют уже 6 декабря
Мария Трапезникова
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Ракетку и спорткостюм подарил директор группы "Синара" ПумпянскийРакетку и спорткостюм подарил директор группы "Синара" ПумпянскийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На благотворительном аукционе «Екатеринбургская ассамблея» выставят теннисную ракетку и спортивный костюм легендарного спортсмена из Швеции Роджера Федерера. В 2017 году он стал первым в истории тенниса восьмикратным чемпионом Уимблдонского турнира среди мужчин в одиночном разряде. Подарил лот директор группы «Синара» Александр Пумпянский.

- На ракетке – автограф спортсмена и надпись «2012», сделанная его рукой. Также в лот входит теннисная форма Федерера, в которой спортсмен участвовал в открытом чемпионате Франции 2019, - рассказали в пресс-службе ассамблеи. – В амуницию входит футболка и шорты теннисиста с автографом.

Благотворительный вечер пройдет уже 6 декабря. Все вырученные деньги будут направлены в фонд «Жизнь в движении», который займется лечением детей из Свердловской области с проблемами опорно-двигательной системы.

Отметим, что ранее «дарителями» стали владелец «Сима-Ленда» Андрей Симановский и гендиректор УГМК Андрей Козицын.

ИСТОЧНИК KP.RU

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