В уральском городе из горящего дома спасли 21 жильца, включая пять детей

СЕГОДНЯ 06:06 2019-11-19T06:06:45+03:00

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Для жителей одного из домов в Североуральске это утро точно не стало добрым. Помимо того, что на улице настоящий холод, в квартире жилой пятиэтажки вспыхнул пожар. Диспетчеры получили вызов в 4:30, на место сразу отправились восемь спасателей на трех спецмашинах.

- На площади в два «квадрата» загорелось домашнее имущество в квартире, расположенной на третьем этаже пятижтажки, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Пожар произошел рано утром, поэтому прибывшие спасатели по лестницам в срочном порядке эвакуировали из дома 21 жильца, включая пятерых детей. К счастью, все остались целы. А огонь сумели потушить уже через 10-11 минут. В 5:25 закончили разбирать сгоревшие конструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU