18 Нояб. 20:07 2019-11-18T20:08:33+03:00

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В Екатеринбурге 10 человек получили премии имени основателей города. Екатеринбуржцев наградил глава столицы Урала Александр Высокинский. Памятная медаль и премия имени В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина была учреждена в 1998 году Аркадием Чернецким. Она является символом общественного признания профессионального вклада в развитие уральской столицы. В этом году она вручалась в 21-й раз.

Фото: администрация Екатеринбурга

- За прошедшее время город шагнул в своём развитии далеко вперёд. Но за каждым проектом, который реализуется на его территории, стоят конкретные люди, - сказал Александр Высокинский.

Фото: администрация Екатеринбурга

В 2019 году премия присуждена:

1) в номинации «За заслуги в области экономики и в развитии городского хозяйства» за реализацию проекта комплексного освоения территории «Академический»:

- члену Совета директоров Акционерного общества Специализированный застройщик «Региональная Строительная Группа - Академическое» Алексею Воробьёву;

- президенту Группы компаний «КОРТРОС», члену Совета директоров АО СЗ «РСГ - Академическое» Вениамину Голубицкому;

- заместителю председателя Законодательного Собрания Свердловской области, члену Совета директоров АО СЗ «РСГ - Академическое» Виктору Маслакову;

- директору Управления финансирования недвижимости Уральского банка ПАО «Сбербанк России» Нине Согриной;

- председателю Уральского банка ПАО «Сбербанк России» Владимиру Черкашину;

2) в номинации «За заслуги в области науки, техники, охраны окружающей среды и медицины» за разработку серии малодозных наносекундных медицинских диагностических рентгеновских аппаратов:

- старшему научному сотруднику, ответственному за лабораторию импульсных источников излучений ФГБУН Института электрофизики Российской академии наук Сергею Корженевскому;

3) в номинации «За заслуги в области образования, культуры и искусства» за реализацию культурно-познавательного проекта Uralit:

- редактору журнала «Здесь» и поэтического издательства «Полифем» Руслану Комадею;

- директору МАОУ «Гимназия № 35» Елене Никандровой;

- заместителю директора по развитию МБУК «Объединённый музей писателей Урала» Марине Пальчик;

- учителю английского языка МАОУ «Гимназия № 35» Ирине Рожиной.

ИСТОЧНИК KP.RU