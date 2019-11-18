2019-11-18T20:13:42+03:00
Общество

В Екатеринбурге школьник предложил назвать новые районы города Изумрудным, Малахитовым и Аметистовым

Ученик 37 гимназии написал это в сочинении ко дню рождения Екатеринбурга
Алина СУРИНА
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Фото: администрация ЕкатеринбургаФото: администрация Екатеринбурга
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В Екатеринбурге школьник предложил назвать новые районы города Изумрудным, Малахитовым и Аметистовым. Ученик 37 гимназии Артём Бургарт написал это в сочинении к историческому дню рождения Екатеринбурга, который празднуется сегодня. Сочинение юного екатеринбуржца отметила директор учебного заведения, где он учится. Школьник признался в письме, что любит свой город и рассказал каким видит его будущее.

- И появятся в моём городе здания и сооружения из лёгких современных экологичных материалов, имитирующих уральские самоцветы. Они, как будто из шкатулки Бажова, будут рассыпаны по твоим широким улицам, сверкая на солнце разноцветным блеском драгоценных камней, - пишет Артём. А деловые районы и все промышленные предприятия вынеси, пожалуйста, за свои пределы, ведь добраться до них никому не составит труда, потому что каждый взрослый житель Екатеринбурга будет иметь роботоуправляемое воздушное средство. Правда?!

Директор гимназии Светлана Трухина считает, что молодой человек видит как развивается город и понимает как создать в будущем особую среду, связанную с историей, но и имеющую отношение к настоящему и будущему. Она убеждена, что у нашего города с таким неравнодушным подрастающим поколением яркое будущее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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