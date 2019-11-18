18 Нояб. 18:58 2019-11-18T18:58:04+03:00

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На Урале ветеран добился социальной выплаты на жилье через прокуратуру. В администрации Красноуфимска не хотели включать пенсионера в список людей, которым положена выплата.

- Заявителю было отказано во включении его в список ветеранов Великой Отечественной войны, изъявивших желание получить единовременную денежную выплату на строительство или приобретение жилого помещения в связи с отсутствием военной службы в период с июня 1941 года по сентябрь 1945 года, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Прокуратура выяснила, что пенсионер является участником боевых операций по ликвидации националистического подполья и имеет государственные награды. Кроме того, мужчина оказался инвалидом 2 группы из-за полученной военной травмы. Судом было решено включить пенсионера в список и выплатить ему положенную сумму денег. На них ветеран купил себе квартиру в Красноуфимске.

ИСТОЧНИК KP.RU