18 Нояб. 18:37 2019-11-18T18:38:08+03:00

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В Екатеринбурге за 17 миллионов продают квартиру с интерьером как во дворце. В помещении выполнена отделка в классическом стиле викторианской эпохи. Как написано в объявлении о продаже, мебель, техника и материалы отделки исключительно премиальных марок. Площадь квартиры в ЖК Антарес на Шейнкмана, 121 - 90,3 квадратных метра.

Фото: n1.ru

- В квартире устроено автономное регулирование отопления, теплые полы и электричество с телеметрией и датчиками протечки, установлена собственная бойлерная. Климатическая Сплит система кондиционирования в спальне и гостиной. В кухне - гостиной располагается био-камин, - написано в объявлении.

Фото: n1.ru

Окна богато обустроенной квартиры с видом на ландшафтное озеленение. Возле дома охраняемая парковка, фитнес-центр, детские и футбольно-баскетбольные площадки и зоны барбекю. Выход из придомовой территории ведет прямо в Зеленую рощу.

ИСТОЧНИК KP.RU