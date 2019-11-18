Ботанический сад в Екатеринбурге станет платным

СЕГОДНЯ 14:37 2019-11-18T14:53:02+03:00

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Долгие годы жители Екатеринбурга ходили в Ботанический сад, чтобы погулять, покормить белок и уток и просто отдохнуть. Двери сада были открыты для всех. Однако сегодня стало известно, что это время ушло – отныне вход будет платным. Такое решение приняла сама администрация Ботанического сада УрО РАН.

- Я обращался к руководству учреждения с просьбой не лишать горожан возможности бесплатного посещения сада, - рассказал на своей странице депутат гордумы Дмитрий Сергин. – Несмотря на то, что администрации «очень важно мнение горожан, каждое обращение учитывается и принимается к сведению», идти навстречу пожеланиям трудящихся они не готовы.

Фото: Дмитрий Сергин в Facebook

Сергин заметил, что основные посетители парка – люди старшего поколения и мамы с детьми. И такое нововведение – очередной удар по их карману.

В документе, который на своей странице опубликовал депутат, администрация Ботанического сада сообщает, что размер оплаты за вход на территорию определит правительство РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU