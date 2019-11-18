2019-11-18T14:13:36+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге девятые сутки ищут 15-летнюю школьницу со шрамом на правой щеке

Юлия Лесникова ушла из дома еще 9 ноября, больше ее никто не видел
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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Полиция Екатеринбурга девятые сутки ищет 15-летнюю Лесникову Юлию Алексеевну. Девочка ушла из дома, который находятся в коллективном саду №24 на Уралмаше, еще 9 ноября около 21:10. С тех пор никто ее не видел.

- На розыск девочки ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел города, - сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. - Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление ее местонахождения.

Приметы: плотное телосложение, рост 165 сантиметров, короткие рыжие волосы, карие глаза, небольшой шрам на правой щеке.

На момент ухода из дома была одета в длинную черную куртку, красную юбку, черные ботинки и капроновые колготки телесного цвета.

Если вы вдруг где-то видели Юлию или знаете, где она может находиться, сообщите по телефонам: 8 (343) 356-42-15, 8 (343) 356-45-73 (74, 78, 80), 8 (343) 325-42-05 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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