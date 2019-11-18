Подстанция нового поколения 500 кВ «Преображенская» стала первым магистральным сетевым объектом Урала, переведенным на телеуправление

СЕГОДНЯ 13:14 2019-11-18T14:21:47+03:00

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Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») и АО «СО ЕЭС» успешно завершили перевод на дистанционное управление подстанции 500 кВ «Преображенская», которая обеспечивает электроснабжение производств АО «Оренбургнефть» и участвует в перетоках мощности между энергосистемами Урала и Волги. Проект позволяет повысить надежность и эффективность работы объекта за счет сокращения времени проведения переключений и минимизации риска ошибочных действий персонала.

Подстанция 500 кВ «Преображенская» мощностью 501 МВА введена в работу в июле 2019 года. Энергообъект нового поколения оснащен автоматизированной системой управления технологическими процессами российского производства, а также системами цифровой связи, что позволило реализовать на нем проект телеуправления. В настоящее время корректировка работы оборудования подстанции производится в дистанционном режиме из диспетчерских центров в Оренбурге и Екатеринбурге.

Телеуправление является одним из ключевых направлений программы цифровизации Федеральной сетевой компании. До 2025 года ПАО «ФСК ЕЭС» планирует перевести на дистанционное управление более 100 центров питания. На Урале такими подстанциями также станут 500 кВ «Емелино» и 500 кВ «Исеть», обеспечивающие электроснабжение потребителей Свердловской области с населением более 4 млн человек, а также участвующие в транзите электроэнергии в Сибирский и Приволжский федеральные округа.