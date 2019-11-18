В Екатеринбурге врачи вживили маленькой девочке в мозг стимулятор, чтобы уменьшить ее приступы эпилепсии

СЕГОДНЯ 12:52 2019-11-18T14:23:54+03:00

У нее было по 3-4 мучительных приступа в сутки, которые длились 1-2 минуты Фото: Алексей БУЛАТОВ

До этой операции ей не помогало ни одно лечение

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Врачи городской клинической больницы №40 в Екатеринбурге накануне провели сложнейшую и уникальную операцию по внедрению стимулятора в мозг 11-летней девочке, страдающей эпилепсией. Такая операция проводилась на Урале впервые.

Эту болезнь малышка получила в три года. У нее было по 3 - 4 мучительных приступа в сутки, которые длились 1 - 2 минуты. Никакое лечение пользы не приносило.

- После обсуждения и консультации специалистами было принято решение применить VNS-терапию, чтобы снизить интенсивность болей при судорогах и частоту возникновения приступов, - рассказали в департаменте информполитики.

Действовать такая терапия начинает всегда по-разному: за период от нескольких месяцев до 1 - 2 лет. Вместе с тем она имеет стойкий эффект и усиливается со временем.

- Электростимуляция блуждающего нерва, также известная как VNS-терапия, радикально отличается от обычных операций на головном и спинном мозге, - объяснили в департаменте. - Она кратковременная (в течение часа или двух) и небольшая по площади.

Основная цель такой операции - закрепить в теле пациента мини-генератор, а под кожей шеи - миниатюрное электронное устройство и соединить его с источником тока.

ИСТОЧНИК KP.RU