«Под угрозой разрушения почти 100 зданий»: екатеринбуржцев научат сохранять памятники архитектуры

СЕГОДНЯ 12:10 2019-11-18T14:30:05+03:00

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В Екатеринбурге запускается новый проект «Школа наследия», в ходе которого всех желающих на теории и практике научат, как сохранять памятники архитектуры. Проект рассчитан на широкую аудиторию всех заинтересованных в этом.

На сегодняшний день в Екатеринбурге под угрозой разрушения находятся 98 старинных зданий. Один из них - на улице Чернышевского, особняк Федорова.

- Этот дом, несмотря на бытовые проблемы, очень любят его жители. Сейчас там живет всего одна семья, которая хочет создать здесь хостел-музей, задействовав при этом территорию двора, - рассказала координатор проекта Александра Шестакова.

Сейчас в Екатеринбурге почти 100 старинных зданий, которые могут вот-вот кануть в Лету. Фото: проект "Школа наследия"

После курса лекций и семинаров в проекте будет отобрано 10 кейсов для практикумов. Участники выберут исторические здания, вместе с экспертами проведут исследования и предложат проекты их «новых жизней».

- Этап теории пройдет с декабря по март, практики - с апреля по июль. Спикерами станут профессиональные реставраторы и археологи, историки и искусствоведы, а также представители органов охраны культурного наследия, - рассказали кураторы.

Основным партнером станет Музей истории Екатеринбурга. Подать заявку на участие можно с 18 ноября 2019 года по 1 января 2020 года. Для этого нужно будет заполнить электронную анкету. Участников отберут по конкурсному принципу.

ИСТОЧНИК KP.RU