ФК «Урал» одержал победу в контрольном матче на Кипре

СЕГОДНЯ 14:41 2019-11-16T14:41:29+03:00

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Пока в чемпионате России по футболу перерыв на матчи сборных, екатеринбургский «Урал» провел на Кипре контрольный матч против местного «Пафоса». Подопечные Дмитрия Парфенова победили с боевым счетом 2-1

- В первом тайме обе команды не часто создавали опасные моменты у ворот друг друга. Основная борьба проходила в центре поля. Однако в первые 45 минут киприотам удалось провести одну результативную атаку, которая завершилась прострелом и голевым ударом с убойной позиции – 0-1. Вскоре опаснейший эпизод возник у ворот соперников. После заброса партнера Владимир Ильин нанес удар с двух метров от ворот. Но голкипер был рядом и смог отбить мяч, - рассказывает пресс-служба клуба.

В начале второго тайма счет сравнял Юрий Бавин. Партнер закинул мяч в штрафную, голкипер замедлил с выходом из ворот, а 14-й номер «шмелей» мгновенно отправил снаряд в ворота – 1-1. Второй гол не заставил себя ждать, после навеса Ильин пробил головой и вывел «Урал» вперед.

Следующий матч в рамках товарищеского турнира «шмели» проведут 17 ноября. В этот день они сыграют в финале против победителя матча «Рига» - «Родина».

ИСТОЧНИК KP.RU