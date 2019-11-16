«Еду в магазин Gucci в Екатеринбурге»: рэпер FACE изменил слова песни ради уральских фанатов
Его концерт прошел в Tele Club [ВИДЕО]
Концерт длился менее 90 минут. Фото: Instagram
Изменить размер текста:
В Екатеринбурге прошел концерт рэпера FACE, который не выступал в уральской столице два года. Чтобы выразить уважение к фанатам исполнитель изменил слова в своей песне «Бургер».
- Я тут узнал, что у вас в городе есть магазин Gucci. А вот в моем родном городе – Уфе его нет. Поэтому давайте петь «Еду в магазин Gucci в Екатеринбурге!», - прокричал со сцены артист.
Концерт FACE в Екатеринбурге 2019.Олег ГАЛИМОВ
Несмотря на то, что большинство песен FACE содержит нецензурную лексику, на его концерте присутствовали, в основном, дети от 13 до 17 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU