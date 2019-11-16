2019-11-16T09:05:46+03:00
Звезды

«Еду в магазин Gucci в Екатеринбурге»: рэпер FACE изменил слова песни ради уральских фанатов

Его концерт прошел в Tele Club [ВИДЕО]
Олег ГАЛИМОВ
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Концерт длился менее 90 минут. Фото: InstagramКонцерт длился менее 90 минут. Фото: Instagram
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В Екатеринбурге прошел концерт рэпера FACE, который не выступал в уральской столице два года. Чтобы выразить уважение к фанатам исполнитель изменил слова в своей песне «Бургер».

- Я тут узнал, что у вас в городе есть магазин Gucci. А вот в моем родном городе – Уфе его нет. Поэтому давайте петь «Еду в магазин Gucci в Екатеринбурге!», - прокричал со сцены артист.

Концерт FACE в Екатеринбурге 2019.Олег ГАЛИМОВ

Несмотря на то, что большинство песен FACE содержит нецензурную лексику, на его концерте присутствовали, в основном, дети от 13 до 17 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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