Прокуратура проверит элитную гимназию Екатеринбурга из-за вейперов

СЕГОДНЯ 07:57 2019-11-16T07:57:18+03:00

Недавно ученики пожаловались на курение в туалетах, после чего там установили видеокамеры

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Одна из лучших гимназий Екатеринбурга – гимназия № 5 подвергнется прокурорской проверке. Причиной стали многочисленные жалобы родителей на вейперов, которые, по их словам, оккупировали туалеты учебного заведения.

Кроме того к проверке подключется и городская полиция, а точнее территориальный отдел по делам несовершеннолетних.

- В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения в сфере профилактики антиобщественного поведения среди подростков, предупреждения и пресечения совершения ими правонарушений и преступлений, эффективности и качеству проведения указанной работы в учреждении, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры.

Также известно, что руководство гимназии знает о проблеме и уже предприняло первые меры. В частности в туалетах были установлены видеокамеры, чтобы вычислять любителей электронных сигарет.

ИСТОЧНИК KP.RU