15 Нояб. 18:36 2019-11-15T18:36:53+03:00

В отделении будут вести приём восемь врачей-терапевтов

Изменить размер текста: A A

На Старой Сортировке открыли новое отделение терапевтической помощи Центральной городской больницы №3. Здесь будут вести приём восемь врачей-терапевтов. Каждый из них будет принимать по 25 пациентов в день.

Фото: администрация Екатеринбурга

- Мы увеличиваем время общения пациента и врача, в том числе, посредством введения электронного документооборота. Теперь нет необходимости тратить время на заполнение карты, это можно сделать в компьютере, - рассказал заведующий терапевтическим отделением Александр Кипрушев.

В отделении жители Старой Сортировки могут пройти ультразвуковое обследование, сделать ЭКГ, поставить прививку или сдать кровь для лабораторного исследования.

Фото: администрация Екатеринбурга

ИСТОЧНИК KP.RU