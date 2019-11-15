На Старой Сортировке открыли новое отделение терапевтической помощи
На Старой Сортировке открыли новое отделение терапевтической помощи Центральной городской больницы №3. Здесь будут вести приём восемь врачей-терапевтов. Каждый из них будет принимать по 25 пациентов в день.
Фото: администрация Екатеринбурга
- Мы увеличиваем время общения пациента и врача, в том числе, посредством введения электронного документооборота. Теперь нет необходимости тратить время на заполнение карты, это можно сделать в компьютере, - рассказал заведующий терапевтическим отделением Александр Кипрушев.
В отделении жители Старой Сортировки могут пройти ультразвуковое обследование, сделать ЭКГ, поставить прививку или сдать кровь для лабораторного исследования.
Фото: администрация Екатеринбурга
ИСТОЧНИК KP.RU