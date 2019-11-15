2019-11-15T17:56:49+03:00
Общество

В мэрии Екатеринбурга предложили горожанам поучаствовать в обсуждении проекта развязки у «Калины»

Внести свои предложения можно будет до 6 декабря
Алина СУРИНА
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Фото: Яндекс.КартыФото: Яндекс.Карты
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В мэрии Екатеринбурга предложили горожанам поучаствовать в обсуждении проекта развязки у «Калины». Внести свои предложения можно будет до 6 декабря.

Проекты реконструкции транспортной развязки на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом появятся на сайте города через неделю. Также их можно будет увидеть в фойе второго этажа здания Администрации города и в помещениях администраций всех районов города. Там они будут размещены с 22 ноября по 6 декабря. Работать экспозиции будут с понедельника по четверг - с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 17:00.

- В общественных обсуждениях имеют право участвовать как физические, так и юридические лица, зарегистрированные на территории Екатеринбурга, - рассказали в пресс-службе администрации города. - Для участия в обсуждениях нужно пройти идентификацию: горожане должны предъявить паспорт, а представители юридических лиц - документы о регистрации.

Все предложения и замечания горожан рассмотрит Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений. После этого ведомство подготовит протокол общественных обсуждений и заключение о результатах. А 20 декабря его опубликуют на официальном портале города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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