Второй образовательный центр на Широкой речке будет построен в 2022 году

15 Нояб. 14:31 2019-11-15T14:32:17+03:00

Образовательный центр площадью 25 тысяч кв. м расположится между Широкой речкой и Академическим

Изменить размер текста: A A

В 2022 году рядом с жилым кварталом «Меридиан» появится второй образовательный центр — 15 ноября администрация города выбрала подрядчика для реализации этого проекта. Инициатором его разработки стала «Группа ЛСР». Проектная документация центра признана Минстроем России экономически эффективной и повторно применяемой.

Согласно аукционной документации, разрешение на строительство должно быть получено в этом году, а строительные работы завершатся не позднее 30 июня 2022 года.

Образовательный центр площадью 25 тысяч кв. м расположится между Широкой речкой и Академическим в границах улиц Евгения Савкова — Верхнеуфалейской — Ландау и реки Патрушихи. Он объединит детский сад на 200 мест, школу на 825 мест и бассейн, который будет соединен с основным зданием крытым переходом. Центр будет включать в себя 3-этажный блок детского сада на 8 групп и 4-этажные блоки начальной и средней школы на 33 класса, пищеблок с обеденным залом на 430 мест, спортивный блок (большой и малый спортивные залы, зал ЛФК, спортивно-оздоровительный бассейн и малый бассейн для обучения плаванию) и актовый зал.

Он объединит детский сад на 200 мест, школу на 825 мест и бассейн

Также здесь появится медицинский блок с кабинетом врача для проверки остроты слуха и зрения, стоматологический кабинет, а также помещения для процедур и прививок. Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, будет работать психолог. Здание образовательного центра оборудуют для учащихся с ограниченными физическими возможностями.

Напомним, что на церемонии закладки первого камня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что «Группа ЛСР» достойна благодарности за нестандартный, очень креативный подход к проектированию этого объекта, а после его ввода в значительной степени снизится нагрузка на близлежащие объекты сферы образования.

Первый в России образовательный центр, объединивший под одной крышей детский сад и школу, был построен «Группой ЛСР» в микрорайоне Мичуринский и успешно функционирует с 1 сентября 2017 года.