14 Нояб. 20:19 2019-11-14T20:19:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге мама погибшего на дороге ребенка расскажет о своей беде. 11-летний мальчик погиб под колесами машины, когда перебегал дорогу. Его мама сейчас хочет предостеречь детей от подобных необдуманных поступков на дороге. Своей историей она поделится с учениками колледжа имени Ползунова.

- Мама погибшего в 2015 году мальчика, который неожиданно выбежал на дорогу, хочет предостеречь молодых людей от необдуманных поступков и халатного отношения к своей безопасности на дороге, в том числе в результате пренебрежения правилами дорожного движения, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

На лекцию придут сотрудники ГИБДД. Они расскажут о количестве ДТП, их причинах и последствиях. Спасатели расскажут студентам о том, с чем они сталкиваются на местах дорожно-транспортных происшествий. На мероприятие приедет главный детский невролог города, чтобы поделиться с учениками, какие последствия переживает организм после аварии.

Мероприятие организовали екатеринбургские госавтоинспекторы. Оно приурочено к Всемирному Дню памяти жертв ДТП, который отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU