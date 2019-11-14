2019-11-14T19:09:16+03:00
Общество

В Екатеринбурге обсудили реализацию национального проекта «Экология»

В этой сфере реформируются законы
Лев ИСТОМИН
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Экологическая безопасность - актуальный вопрос для Свердловской областиЭкологическая безопасность - актуальный вопрос для Свердловской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге прошел четвертый общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: территория проектов». На нем провели работу тематической секции «Реформа экологического законодательства – гарантия устойчивого развития», в которой принял участие заместитель главы Екатеринбурга по вопросам управления имуществом Игорь Сутягин.

На мероприятии обсудили экологические проблемы в формате открытого диалога. Здесь обсудили не только реформирование экологического законодательства, но и реализацию национальных проектов «Экология» и «Жилье и городская среда», а также экологическую ответственность государства и бизнеса во время реализации инвестиционных проектов в населенных пунктах, в том числе при составлении градостроительных планов.

Также на встрече участники подняли вопрос о путях снижения административных барьеров и положительную практику по уменьшению вредных выбросов в атмосферу на Урале. У нас промышленных региона и этой проблеме здесь принято уделять особое внимание.

В итоге участники рабочей группы сошлись во мнение, что задача власти и бизнеса – внедрение и использование новых технологий, стандартов качества для повышения уровня экологической безопасности жизни людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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