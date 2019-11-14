2019-11-14T18:51:04+03:00
Недвижимость

Хабаровск перенимает опыт Екатеринбурга

Уральская столица накопила большой опыт в сфере благоустройства
Лев ИСТОМИН
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Гости изучили опыт управления дорожным хозяйством в ЕкатеринбургеГости изучили опыт управления дорожным хозяйством в Екатеринбурге
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13 ноября Екатеринбург посетила делегация из Хабаровска для того, чтобы познакомиться с опытом уральской столицы по организации системы управления городскими службами благоустройства.

Для представителей муниципальной власти столицы Приморья рабочую встречу провела председатель комитета благоустройства екатеринбургской администрации Тамара Благодаткова, которая рассказала коллегам о действующей схеме управления коммунальным хозяйством.

Гости прибыли в уральскую столицу по поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука для изучения опыта Екатеринбурга по управлению дорожным хозяйством и службами благоустройства. Также делегацию из Хабаровска заинтересовала практическая деятельность коммунальщиков Екатеринбурга по содержанию дорог.

– Мы провели мониторинг действующих систем по управлению и регулированию дорожной деятельности в различных городах страны и в качестве модели решили выбрать Екатеринбург, - рассказала Алена Иванова, начальник планово-экономического отдела Управления дорог и внешнего благоустройства Администрации города Хабаровска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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