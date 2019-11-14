2019-11-14T18:13:15+03:00
Общество

На Урале мужчину, скрывавшего преступление друга, отправили на исправительные работы

Уралец не сообщил в полицию об убийстве в его квартире
Алина СУРИНА
Поделиться:
Уральца отправили под суд, за то, что он не сообщил в полицию об убийстве в его квартиреУральца отправили под суд, за то, что он не сообщил в полицию об убийстве в его квартиреФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На Урале мужчину, скрывавшего преступление друга, отправили на 480 часов исправительных работ. Уралец не сообщил в полицию об убийстве в его квартире в Красноуфимске. В апреле трое друзей собрались, чтобы выпить. Всреча закончилась убийством одного из товарищей. Все это происходило в квартире 43- летнего мужчины, который потом молчал об уведенном. Кроме того он помог другу спрятать тело и скрыть следы преступления.

- В итоге тело потерпевшего было сокрыто в канализационном колодце, расположенном недалеко от жилого дома. Кроме того, хозяин квартиры разобрал в своём жилище диван, покрытый обильными следами крови после произошедшего убийства, и выбросил его по частям в мусорные контейнеры, - рассказали в следственном комитете Свердловской области.

Следствие задержало сначала убийцу, а затем и его друга скрывавшего преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге жильцы многоэтажки взяли в заложники аварийную бригаду, пока она не устранит прорыв воды
Волейболистки «Уралочки» разгромили соперниц из казанского «Динамо»
ФК «Урал» одержал победу в контрольном матче на Кипре
В Екатеринбурге спасатели пришли на помощь рыбаку, который провалился под лед
Ушел гулять без телефона: под Екатеринбургом ищут 72-летнего дедушку
«Еду в магазин Gucci в Екатеринбурге»: рэпер FACE изменил слова песни ради уральских фанатов
В Нижнем Тагиле загорелась птицефабрика: на месте работают 32 пожарных
День террариума: в зоопарке Екатеринбурга покормят животных на глазах у гостей
Прокуратура проверит элитную гимназию Екатеринбурга из-за вейперов
В Нижнем Тагиле из реки достали труп мужчины с телефоном и ста рублями в кармане
На Старой Сортировке открыли новое отделение терапевтической помощи
«Ёбидоёби» в твоем городе: в Екатеринбурге откроется нашумевшая по всей России доставка суши
В мэрии Екатеринбурга предложили горожанам поучаствовать в обсуждении проекта развязки у «Калины»
Полиция просит уральцев сообщать о «торговле смертью»
Екатеринбург встал в пятничной пробке
Евгений Куйвашев показал миру, как будет выглядеть новый концертный зал Свердловской филармонии
На Уральской индустриальной биеннале дети-сироты создали авторские зины
На свердловской трассе перевернулся грузовик
На Урале внуку дали восемь лет за убийство собственной бабушки накануне праздника 8 Марта
Второй образовательный центр на Широкой речке будет построен в 2022 году