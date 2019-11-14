На Урале мужчину, скрывавшего преступление друга, отправили на исправительные работы

14 Нояб. 18:13 2019-11-14T18:13:15+03:00

Уральца отправили под суд, за то, что он не сообщил в полицию об убийстве в его квартире Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уралец не сообщил в полицию об убийстве в его квартире

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На Урале мужчину, скрывавшего преступление друга, отправили на 480 часов исправительных работ. Уралец не сообщил в полицию об убийстве в его квартире в Красноуфимске. В апреле трое друзей собрались, чтобы выпить. Всреча закончилась убийством одного из товарищей. Все это происходило в квартире 43- летнего мужчины, который потом молчал об уведенном. Кроме того он помог другу спрятать тело и скрыть следы преступления.

- В итоге тело потерпевшего было сокрыто в канализационном колодце, расположенном недалеко от жилого дома. Кроме того, хозяин квартиры разобрал в своём жилище диван, покрытый обильными следами крови после произошедшего убийства, и выбросил его по частям в мусорные контейнеры, - рассказали в следственном комитете Свердловской области.

Следствие задержало сначала убийцу, а затем и его друга скрывавшего преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU