2019-11-14T17:43:17+03:00
Общество

Екатеринбургским властям предложили повысить стоимость платных парковок, чтобы снизить рост количества машин

В столице Урала выступили популярные эксперты-транспортники
Алина СУРИНА
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Эксперты считают, что все перемены, касающиеся транспорта в городе, должны происходить постепенно и продуманноЭксперты считают, что все перемены, касающиеся транспорта в городе, должны происходить постепенно и продуманноФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбургским властям предложили повысить стоимость платных парковок, чтобы снизить рост количества машин. В столице Урала на тематической встречи в администрации города выступили популярные эксперты-транспортники. В том числе директор Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин. Он, используя математические методы, доказывает, что при растущем количестве автомобилей улучшить транспортную ситуацию в мегаполисах только за счёт расширения улично-дорожной сети практически невозможно.

По его мнению, необходимо проводить масштабную программу развития общественного транспорта: выделять для него обособленные полосы на дорогах, увеличивать скорость и комфортность передвижения. При этом он предлагает сдерживать рост автопарка в городах путём удорожания платных парковок.

- Мера непопулярная, но необходимая для того, чтобы избежать транспортного коллапса, - отметили в администрации Екатеринбурга.

Также сегодня выступил президент «Центра экономики инфраструктуры» Владимир Косой. Он рассказал о том, как можно воплотить транспортную реформу в городе. Владимир Косой дал рекомендации по совершенствованию маршрутной сети. Самая главная проблема - это ее неэффективность. Среди причин - избыточное количество маршрутов и их дублирование, низкое наполнение убыточных и переполненность выгодных для перевозчиков направлений.

Президент «Центра экономики инфраструктуры» призывает не совершать никаких «революций» при решении транспортных проблем. Все перемены должны происходить постепенно и продуманно. В администрации города отметили, что собираются основательно подходить к этой работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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