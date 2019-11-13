13 Нояб. 21:07 2019-11-13T21:07:28+03:00

Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными

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Госавтоинспекторы предупреждают уральцев о скользкой дороге из-за снегопада. Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах.

- Строго соблюдайте ПДД, двигайтесь с пониженной скоростью и соблюдайте дистанцию, не спешите, чтобы можно было вовремя принять меры по недопущению ДТП. На скользкой и заснеженной дороге следует избегать резких манёвров, - напомнили в ГИБДД Свердловской области.

Обязательно проверьте техническое состояние автомобилям, если отправляетесь в дальнюю поездку. Но, если есть возможность, лучше перенесите ее.

Пешеходам необходимо быть внимательными и осторожными на проезжей части. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости необходимо использовать световозвращающие элементы.

Напомним, в Екатеринбурге сегодня из-за гололеда на дорогах произошло135 ДТП. Из них три аварии с пострадавшими.

Запишите или запомните телефоны, по которым можно позвонит в чрезвычайной ситуации - (343) 269-77-00 дежурная часть УГИБДД или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU