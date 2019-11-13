Возраст танцам не помеха

13 Нояб. 19:51 2019-11-13T19:51:22+03:00

на базе Свердловского областного центра медицинской профилактики (СОЦМП) состоялось очередное занятие по проекту Кардио Дэнс

Изменить размер текста: A A

Накануне на базе Свердловского областного центра медицинской профилактики (СОЦМП) состоялось очередное занятие по проекту Кардио Дэнс - оздоровительных танцев для людей старшей возрастной группы.

Танцевальный проект – это одна из форм работы Школы здоровья 50+. Специалисты считают, что танцы способствуют укреплению организма, тренируют сердечную и дыхательную систему, а самое главное – улучшают настроение и делают жизнь яркой и интересной в любом возрасте.

Ведет проект Кардио Дэнс выпускник медколледжа, участник международного конкурса по хореографическому искусству, лауреат нескольких турниров по спортивным бальным танцам Василий Кочегаров. Несложные танцевальные движения разработаны с учетом возрастных особенностей людей старшего возраста. Участники проекта – это люди в возрасте от 50 лет, а самой пожилой участнице - 81 год.

«Кардио Дэнс – это танцы в удовольствие! На наши занятия приходят даже те, кто никогда не танцевал ранее. Простые движения, зажигательная музыка настраивают на позитивный лад»,- отметил ведущий проекта Василий Кочегаров.

Участники проекта Кому За

Занятия включают в себя разминку, основную часть – танцевальные движения, и заключительную часть – восстановление дыхания и легкую растяжку.

«Танцы заряжают меня энергией, улучшают самочувствие и дают мощный позитивный настрой»,- поделилась с нами участница проекта, правнучка известного уральского врача, почетного гражданина Екатеринбурга Александра Миславского, Маргарита Брагина.

Мероприятие организовали Свердловский областной центр медицинской профилактики совместно с благотворительным фондом им. Н.С. Бабича, в рамках комплексной программы Свердловской области «Старшее поколение» до 2025 года и национального проекта «Демография».

Следующее занятие «Кардио Дэнс» планируетсяв субботу 16 ноября в СОЦМП по адресу: ул. Карла Либкнехта, 8б. Запись по тел. (343)371-15-45.