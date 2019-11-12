Угрожал ложкой: в Нижнем Тагиле злоумышленник ограбил магазин сотовой связи

СЕГОДНЯ 19:52 2019-11-12T19:52:40+03:00

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В Нижнем Тагиле злоумышленник ограбил магазин сотовой связи на улице Садовая. Мужчина украл сотовый телефон, угрожая продавцу столовой ложкой.

- Вечером в магазин вошел посетитель, который подошел к продавцу приставил к его животу предмет внешне похожий на нож, и, угрожая им, похитил сотовый телефон стоимостью около 15 тысяч рублей, - рассказали в полиции Нижнего Тагила.

Сотрудники уголовного розыска посмотрели запись с камеры, установленной в магазине и задержали похитителя по горячим следам. Задержанный 38-летний безработный мужчина ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений. В последний раз он освободился из мест лишения свободы в 2015 году.

После задержания у мужчины сотрудники полиции при личном досмотре обнаружили похищенный сотовый телефон и ту самую ложку, которая показалась продавцу магазина ножом. Сейчас жителю Нижнего Тагила грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU