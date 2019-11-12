На Урале хотят изменить законодательство, чтобы эвакуировать бесхозные машины, мешающие убирать снег
На Урале хотят изменить законодательство, чтобы эвакуировать бесхозные машины, мешающие убирать снег. Сейчас при уборке устанавливаются временные дорожные знаки, запрещающие стоянку и таблички «Работает эвакуатор». Кроме того владельцев автомобилей предупреждают об уборке снега и необходимости переставить свой транспорт через Официальный портал Екатеринбурга. Но многие водители не реагируют на предупреждения, поэтому власти решили принимать более действенные меры - эвакуацию мешающих уборке бесхозных автомобилей.
- Если через 30 дней после эвакуации автомобиля его хозяин не объявится, то транспорт через суд признают бесхозным, а затем оно реализуется или утилизируется, - объяснил глава администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко.
Эту схему Роман Кравченко предложил, воспользовавшись опытом Тюмени. Там бесхозные машины эвакуируют с привлечением службы квартальных, органов внутренних дел, районных административных комиссий и с использованием видеофиксации.
Решить вопрос с эвакуацией мешающих уборке машин в рамках правового поля возможно с внесением изменений в региональное законодательство. Также внести и принять правила благоустройства должны в городской Думе.
ИСТОЧНИК KP.RU