СЕГОДНЯ 19:28 2019-11-12T19:28:30+03:00

Сейчас при уборке устанавливаются временные дорожные знаки, запрещающие стоянку и таблички «Работает эвакуатор»

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На Урале хотят изменить законодательство, чтобы эвакуировать бесхозные машины, мешающие убирать снег. Сейчас при уборке устанавливаются временные дорожные знаки, запрещающие стоянку и таблички «Работает эвакуатор». Кроме того владельцев автомобилей предупреждают об уборке снега и необходимости переставить свой транспорт через Официальный портал Екатеринбурга. Но многие водители не реагируют на предупреждения, поэтому власти решили принимать более действенные меры - эвакуацию мешающих уборке бесхозных автомобилей.

- Если через 30 дней после эвакуации автомобиля его хозяин не объявится, то транспорт через суд признают бесхозным, а затем оно реализуется или утилизируется, - объяснил глава администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

Эту схему Роман Кравченко предложил, воспользовавшись опытом Тюмени. Там бесхозные машины эвакуируют с привлечением службы квартальных, органов внутренних дел, районных административных комиссий и с использованием видеофиксации.

Решить вопрос с эвакуацией мешающих уборке машин в рамках правового поля возможно с внесением изменений в региональное законодательство. Также внести и принять правила благоустройства должны в городской Думе.

ИСТОЧНИК KP.RU