В Екатеринбурге у строящегося дома обрушилась часть фасада

СЕГОДНЯ 17:59 2019-11-12T18:01:18+03:00

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В Екатеринбурге у строящегося дома ЖК «Космонавтов, 11 сегодня обрушилась часть фасада. Это произошло на глазах очевидцев. По их словам, что-то упало сверху и зацепило облицовку. По предварительной информации, никто не пострадал. Застройщик - компания «ПИК» сразу же отреагировали на произошедший инцидент.

- Груз при подъеме зацепился за выступающие части фасада. Работы по ремонту фасада будут закончены в пятницу, - рассказали в пресс-службе ГК «ПИК».

На сайте застройщика указано, что первый корпус дома жилого комплекса должен быть сдан не позже 30 сентября 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/743386" frameborder="0"></iframe> С стены дома на ул.Космонавтов 11 отпала облицовка.Видео: Александр Евгеньевич! другой источник

Напомним, в прошлом месяце на детскую площадку упала часть стены 12-этажного жилого дома на улице Вилонова. К счастью, в это время на площадке никого не оказалось. Специальная комиссия, в которую вошел и застройщик этого дома - «Атомстройкомплекс», выяснила, что причиной случившегося могла стать неправильная эксплуатация фасада здания. В частности, на фасаде обнаружили не предусмотренные проектом кабели, кондиционеры и другие конструкции. «Атомстройкомплекс» принял решение обследовать все свои дома, у которых уже истек гарантийный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU