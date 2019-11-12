В Екатеринбурге у строящегося дома обрушилась часть фасада
В Екатеринбурге у строящегося дома ЖК «Космонавтов, 11 сегодня обрушилась часть фасада. Это произошло на глазах очевидцев. По их словам, что-то упало сверху и зацепило облицовку. По предварительной информации, никто не пострадал. Застройщик - компания «ПИК» сразу же отреагировали на произошедший инцидент.
- Груз при подъеме зацепился за выступающие части фасада. Работы по ремонту фасада будут закончены в пятницу, - рассказали в пресс-службе ГК «ПИК».
На сайте застройщика указано, что первый корпус дома жилого комплекса должен быть сдан не позже 30 сентября 2020 года.
С стены дома на ул.Космонавтов 11 отпала облицовка.Видео: Александр Евгеньевич! другой источник
Напомним, в прошлом месяце на детскую площадку упала часть стены 12-этажного жилого дома на улице Вилонова. К счастью, в это время на площадке никого не оказалось. Специальная комиссия, в которую вошел и застройщик этого дома - «Атомстройкомплекс», выяснила, что причиной случившегося могла стать неправильная эксплуатация фасада здания. В частности, на фасаде обнаружили не предусмотренные проектом кабели, кондиционеры и другие конструкции. «Атомстройкомплекс» принял решение обследовать все свои дома, у которых уже истек гарантийный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU