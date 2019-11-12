2019-11-12T17:17:35+03:00
Общество

Как выглядит бессмертие увидели больше 40 тысяч человек: экспозиции Уральской биеннале бьют рекорды посещаемости

Выставка будет работать до конца ноября
Алина СУРИНА
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Фото: администрация ЕкатеринбургаФото: администрация Екатеринбурга
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Уральскую биеннале посетили больше 40 тысяч человек. Выставка открылась два месяца назад и будет работать до 1 декабря. Биеннале проходит на двух площадках – на действующем Уральском оптико-механическом заводе и в кинотеатре «Колизей». Тема индустриальной выставки в этом году - бессмертие.

- Из всего многообразия представлений об этом определении, биеннале выбирает наиболее актуальные: цифровое и социальное бессмертие, культурная память, связь вечной жизни с наукой и технологиями, - рассказал начальник Управления культуры Администрации Екатеринбурга Илья Марков.

Над проектом работали больше 70 художников и художественных коллективов из 23 стран. Среди мастеров - всемирно известные Карлос Аморалес, Кристина Лукас и Павел Пепперштейн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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