Что грозит за препятствие работе медработника: отвечает прокуратура

СЕГОДНЯ 17:13 2019-11-12T17:13:30+03:00

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Мало кто знает, но российское законодательство предусматривает ответственность за воспрепятствование законной деятельности медицинского работника. Как рассказали в прокуратуре Орджоникидзевского района Екатеринбурга, воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

- Теперь за непредставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом предусмотрен штраф от 3 тысяч до 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 месяцев до 1 года, - отмечают в надзорном ведомстве.

Ответственность за препятствие работе врачей прописана и в уголовном кодексе.

Если в результате данных действий пациенту был причинен тяжкий вред здоровью, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет.

В случае если указанное деяние повлекло по неосторожности смерть пациента, виновнику грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 4 лет, принудительные работы, либо лишение свободы на тот же срок.

Гражданам необходимо обратить внимание на указанные изменения в законодательстве, принять меры для исключения фактов препятствования проезда карете скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU