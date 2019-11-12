2019-11-12T14:35:49+03:00
Происшествия

Отправили в тюрьму на семь лет: житель Астрахани снял в Екатеринбурге две квартиры, а потом продал без ведома владельцев

Сумма ущерба составила пять миллионов рублей
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге под суд отправили 33-летнего жителя Астрахани, которого обвиняют в мошенничестве с недвижимостью. Мужчина приехал в Екатеринбург и снял две квартиры, после чего решил продать без ведома их владельцев по поддельным документам.

- Мужчина потребовал у владельцев, якобы для проверки, документы, которые подтверждают право собственности на недвижимость, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. - После заключения договора аренды он изготовил поддельные документы на квартиры и под видом хозяина перепродал.

Общий ущерб составил пять миллионов рублей. Мужчину задержали через несколько месяцев в аэропорту Шереметьево в Москве, откуда он собирался улететь домой.

- При обыске в багажнике был обнаружен поддельный паспорт на имя собственника проданной ранее квартиры, - добавили в УМВД. - Мужчину сразу поместили под арест.

В итоге районный суд столицы Среднего Урала назначил ему семь лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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