2019-11-12T12:30:26+03:00
Общество

В уральском институте МЧС отравились курсанты

Роспотребнадзор сейчас проводит проверку
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Сегодня в Роспотребнадзор поступила информация о курсантах, которые угодили в больницу с кишечной инфекцией. В связи с этим специалисты решили выехать в учреждение и изучить ситуацию изнутри.

- Будут организованы притивоэпидемические мероприятия и проведение лабораторных исследований, - добавили в ведомстве.

В пресс-службе института отказались говорить точное количество заболевших курсантов, но отметили, что разговор идет не о массовых отравлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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