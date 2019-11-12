В уральском институте МЧС отравились курсанты

СЕГОДНЯ 12:27 2019-11-12T12:30:26+03:00

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Сегодня в Роспотребнадзор поступила информация о курсантах, которые угодили в больницу с кишечной инфекцией. В связи с этим специалисты решили выехать в учреждение и изучить ситуацию изнутри.

- Будут организованы притивоэпидемические мероприятия и проведение лабораторных исследований, - добавили в ведомстве.

В пресс-службе института отказались говорить точное количество заболевших курсантов, но отметили, что разговор идет не о массовых отравлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU