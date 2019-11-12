Дорожники на полтора месяца закрывают центральную улицу Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 11:06 2019-11-12T11:06:19+03:00

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В Екатеринбурге дорожники на полтора месяца закрывают движение по одной из центральных улиц города, Библиотечной.

- Движение по ней, от Гагарина до Мира, будет перекрыто с 13 ноября по 26 декабря, - уточнили в городской мэрии. – На участке будут прокладывать водопроводные сети.

Фото: Яндекс.Карты

Объехать ремонты можно по улицам Педагогическая – Мира. Водителей просят с пониманием отнестись к неудобствам и выделять время на объезд.

ИСТОЧНИК KP.RU