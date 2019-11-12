Свердловчанин оплатил 67 штрафов, чтобы продать дом
Из-за долгов на него наложили арест
Свердловчанин оплатил 67 штрафов, чтобы продать домФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Новоуральска хотел продать дом, но не смог этого сделать, так как у него было 67 неоплаченных штрафов ГИБДД и долги на сумму больше 80 тысяч рублей.
- Из запросов в регистрирующие органы стало известно, что должник имеет в собственности дом, и, поскольку долги так и не были оплачены, приставы вынесли постановление о запрете на продажу недвижимости, - пояснили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
Поэтому теперь, чтобы выручить за коттедж деньги, мужчина должен, для начала, оплатить все штрафы и долги.
ИСТОЧНИК KP.RU