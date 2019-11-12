СЕГОДНЯ 09:57 2019-11-12T09:57:48+03:00

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Жилой квартал «Мичуринский» на Широкой речке занял первое место в ТОП ЖК Свердловской области в сегменте «среднеэтажное строительство».

Публичное исследование проведено порталом «Единый реестр застройщиков». В ходе него проанализировано 136 жилых комплексов Свердловской области. Оценка каждого проводилась на основании потребительских качеств по 106 параметрам. Экспертами оценивались дворовые пространства и безопасность, социальная инфраструктура, входные группы и подъезды, архитектурные и фасадные решения домов, транспортная доступность, инженерные системы и многое другое. «Мичуринский» в результате исследования в сегменте «среднеэтажное строительство» (оценивались дома этажностью 4-8 этажей) набрал наибольшее количество баллов.

Фото: предоставлено компанией ЛСР

Отметим, что это не единственная награда «Мичуринского». В 2017 году комплекс победил в национальном этапе всемирного конкурса в области недвижимости «Лучший реализованный девелоперский проект на российском рынке недвижимости 2017» FIABCI PRIX D`EXCELLENCE в номинации «Жилая малоэтажная недвижимость». А образовательный центр, построенный «Группой ЛСР» на территории «Мичуринского», был признан лучшим социальным объектом уральской столицы по итогам главного строительного конкурса Екатеринбурга и Свердловской области «Строительный Триумф. Профессиональное признание».

Фото: предоставлено компанией ЛСР

«Мичуринский» расположен в одном из самых экологически чистых микрорайонов Екатеринбурга — на Широкой речке — рядом с лесным массивом и озером Половинное. На сегодняшний день в составе комплекса за 5 лет построено 48 трех-, четырех- и пятиэтажных ярких домов с закрытой территорией, наземный паркинг, образовательный центр, объединяющий детский сад и школу, парк и тропа здоровья. В составе второй очереди ведется строительство благоустроенной пешеходной аллеи, которая пройдет вдоль озера.