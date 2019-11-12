2019-11-12T08:34:14+03:00
Общество

Участвовал в конкурсе как и все: директором «Монетного щебеночного завода» на Урале снова стал Ездаков

Он же занимал эту должность все прошлые годы
Мария Трапезникова
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Фото: ГУП "Монетный щебеночный завод"Фото: ГУП "Монетный щебеночный завод"
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Межведомственная комиссия по эффективности управления государственной собственностью Свердловской области по итогам конкурса выбрала новым директором ГУП «Монетный щебеночный завод» Валерия Ездакова. Информация об этом появилась на официальном сайте МУГИСО.

Он же, кстати, является нынешним директором, однако причиной смены кадров стало окончание подписанного с ним контракта. Продление трудового договора не было предусмотрено, поэтому власти объявили конкурс, в котором Ездаков принимал участие как и все, на общих основаниях.

Напомним, что завод построен в декабре 2004 года и производит различные строительные материалы (щебень, отсев, строительный камень). На сегодняшний день он является одним из крупнейших в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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