Юные синхронистки из Екатеринбурга выиграли крупный турнир по плаванию в Москве

СЕГОДНЯ 06:46 2019-11-12T06:46:46+03:00

Всем девочкам от 7 до 10 лет

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В минувшие выходные в Москве состоялся масштабный турнир по синхронному плаванью «Сердце волны». В нем приняли участие 720 юных спортсменов из 40 команд со всей России. Наши синхронистки тоже приняли в нем участие и одержали победу сразу в нескольких номинациях.

Фото: екатеринбургский центр плавания "Малахит"

- Девочки успешно выступили и завоевали 1 место в групповой композиции, 1 и 3 места в комбинированной программе, 1 и 3 места в программе «соло», 1, 2 и 3 места в программе «дуэт» и 1, 2 и 3 места в обязательной программе, - рассказали в екатеринбургском центре плавания «Малахит», под началом которого и выступали спортсменки.

Фото: екатеринбургский центр плавания "Малахит"

Всем девочкам от 7 до 10 лет, тренировали их Банникова Варвара и Новоселов Александр. Как отмечают в центре, наша команда забрала практически все медали.

ИСТОЧНИК KP.RU