Юные синхронистки из Екатеринбурга выиграли крупный турнир по плаванию в Москве
В минувшие выходные в Москве состоялся масштабный турнир по синхронному плаванью «Сердце волны». В нем приняли участие 720 юных спортсменов из 40 команд со всей России. Наши синхронистки тоже приняли в нем участие и одержали победу сразу в нескольких номинациях.
Фото: екатеринбургский центр плавания "Малахит"
- Девочки успешно выступили и завоевали 1 место в групповой композиции, 1 и 3 места в комбинированной программе, 1 и 3 места в программе «соло», 1, 2 и 3 места в программе «дуэт» и 1, 2 и 3 места в обязательной программе, - рассказали в екатеринбургском центре плавания «Малахит», под началом которого и выступали спортсменки.
Фото: екатеринбургский центр плавания "Малахит"
Всем девочкам от 7 до 10 лет, тренировали их Банникова Варвара и Новоселов Александр. Как отмечают в центре, наша команда забрала практически все медали.
ИСТОЧНИК KP.RU